В Косово задержали водителей, ехавших с портретами Путина

Двух сербских водителей задержали и допросили косовские правоохранители из-за того, что на кузове их автомобилей был изображён президент РФ Владимир Путин.
Как
Как писал NEWS.ru, стала известна личность человека, купившего портрет президента России Владимира Путина за €400 тысяч. Покупателем полотна под названием «Всевидящий В.» оказался владелец Международной академии искусств в Санкт-Петербурге бизнесмен Кюри Усманов. Автор «Всевидящего В.» американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна сказал, что портрет президента ему заказали во время Петербургского международного экономического форума.
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