В Косово задержали водителей, ехавших с портретами Путина

https://static.news.ru/photo/834e4f16-8c82-11ea-90ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: imageofkosovo/twitter.com

Двух сербских водителей задержали и допросили косовские правоохранители из-за того, что на кузове их автомобилей был изображён президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает News Front, со ссылкой на косовские СМИ, инцидент произошёл в городе Печ. Бензовозы с портретами Путина заметили местные жители. Полицейские их остановили и потребовали закрыть изображения, самих же водителей доставили в участок.

Как писал NEWS.ru, стала известна личность человека, купившего портрет президента России Владимира Путина за €400 тысяч. Покупателем полотна под названием «Всевидящий В.» оказался владелец Международной академии искусств в Санкт-Петербурге бизнесмен Кюри Усманов. Автор «Всевидящего В.» американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна сказал, что портрет президента ему заказали во время Петербургского международного экономического форума.