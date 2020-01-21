Произведение покажут 1 января на открытии Международной академии искусств, куратором которой станет автор «Всевидящего В.» американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна.
По его словам, портрет президента ему заказали во время Петербургского международного экономического форума.
Как писал NEWS.ru ранее, Дэвид Датуна уничтожил работу «Юморист» итальянца Маурицио Кателлана стоимостью $120 тысяч, которая представляла собой банан, приклеенный на скотч. Свой поступок он объяснил просто: произошедшее — перформанс под названием «Голодный художник».