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Эксперты по творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога установили подлинность одного из автопортретов художника.

Ранее принадлежащая норвежскому музею необычная картина 1889 года вызывала сомнения с 1970 года из-за недостатка информации о том, где и когда она была написана. Кроме того, стиль и палитра не...