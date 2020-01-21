Фото: david_datuna/Global Look Press

Стала известна личность человека, купившего портрет президента России Владимира Путина за €400 тысяч.

Покупателем полотна под названием «Всевидящий В.» оказался владелец Международной академии искусств в Санкт-Петербурге бизнесмен Кюри Усманов, говорится в пресс-релизе коммуникационного агентства AV2.

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I was asked to make a portrait of Putin as I see it after conclusion of my first trip to Russia. His presence was really felt everywhere. l saw him like this: "All-seeing V." ———————————————————————————Во время своего пребывания в России у меня спросили каким бы я сделал портрет Путина, если бы делал его сегодня. Так вот, Путин в России чувствуется почти во всем... Отсюда и такой портрет «Всевидящий» #putin #vladimirputin #russia #datuna #daviddatuna #datunaartstudio #new #art #allseeing

Публикация от David Datuna (@david_datuna)

Произведение покажут 1 января на открытии Международной академии искусств, куратором которой станет автор «Всевидящего В.» американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна.

По его словам, портрет президента ему заказали во время Петербургского международного экономического форума.

Как писал NEWS.ru ранее, Дэвид Датуна уничтожил работу «Юморист» итальянца Маурицио Кателлана стоимостью $120 тысяч, которая представляла собой банан, приклеенный на скотч. Свой поступок он объяснил просто: произошедшее — перформанс под названием «Голодный художник».

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