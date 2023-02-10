В КНР объяснили, как НАТО станет прямым участником конфликта на Украине Военный эксперт Чжунпин заявил, что пилоты НАТО будут управлять поставляемыми Киеву истребителями

Фото: Senior Airman John Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Необходимость быстро ввести в боевые действия истребители, которые Украина получает от Запада, потребует непосредственного участия пилотов НАТО, предположил китайский военный эксперт Сун Чжунпин. По его мнению, таким образом Североатлантический альянс станет непосредственным участником конфликта. Он добавил, что при этом истребители могут разместить в соседних с Украиной странах, например в Польше, передает Global Times.

Это означает, что соседние с Украиной страны также будут втянуты в конфликт, — отметил Чжунпин.

Он добавил, что подобное развитие событий может привести к трагедии для всей Европы. Другие эксперты, опрошенные журналистами, сказали, что после поставок истребителей РФ будет вынуждена быстрее вести разработку более современного оружия.

Ранее политолог Константин Блохин рассказал о трех условиях отказа Запада от военной поддержки Киева. По его мнению, это может произойти, если западные страны разуверятся в победе Украины в ходе СВО. Сейчас поддерживается мнение, что с Россией можно разговаривать с помощью силы, из-за чего уверенность в победе Киева сохраняется, уточнил эксперт.

Кроме того, Запад также откажется от поставок оружия, если сам устанет от украинской темы или в случае прямого столкновения с Москвой, добавил Блохин.