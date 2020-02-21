https://static.news.ru/photo/1d3eb3fe-54d4-11ea-a630-fa163e074e61_660.jpg Чжан Ханьхуэй и Иван Мельник Фото: duma.gov.ru

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй провел встречу с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, в ходе которой пожаловался на попытки подорвать имидж Китая.

Мы видим некоторые антикитайские силы, нацеленные на то, чтобы омрачить образ Китая, — цитирует Ханьхуэя «Интерфакс».

Он добавил, что Пекин видит в этом проявление политического вируса, намного более хищного, чем коронавирус. Кроме того, посол заявил о готовности сотрудничать с Россией и «в области здравоохранения, и в области борьбы против вмешательства извне».

Мельников, в свою очередь осудил попытки использовать ситуацию с коронавирусом против Китая и его граждан. Он пообещал вести совместную борьбу с провокациями.

Как сообщил NEWS.ru, Ханьхуэй заявил, что власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.