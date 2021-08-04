В Китае ввели ограничения на передвижение по стране из-за коронавируса

Власти Китая решили вновь ограничить передвижение граждан по стране. Таким способом они пытаются остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщает государственное агентство «Синьхуа».

Были введены ограничения на зарубежные поездки. Прекратилась выдача въездных и выездных документов на поездки, которые не имеют первостепенной важности. Всего в стране за прошедшие сутки было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Не зафиксировано ни одного случая летального исхода, сообщается в заявлении Государственного комитета здравоохранения страны.

Ранее стало известно о новой вспышке коронавируса в Ухани. Власти города приняли решение провести тестирование всех жителей на коронавирусную инфекцию. В беседе с NEWS.ru вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский положительно оценил это решение властей. Он пояснил, что вспышка инфекции может возникнуть из-за прихода в Китай «дельта»-штамма коронавирусной инфекции.

Полтора года назад в Ухани возник первый очаг пандемии. 2 августа 2021 года главный республиканец комитета по международным делам палаты представителей США Мак Маккол представил доклад, в котором утверждается, что вирус был создан и утёк из лаборатории в Ухани. Политик заявил, что расследование причин пандемии ещё продолжается. По его мнению, версию о том, что источником заболеваниям стал рынок морепродуктов в Ухани, можно исключить.