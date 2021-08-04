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В Китае ввели ограничения на передвижение по стране из-за коронавируса

17:35, 04 августа 2021
В Китае ввели ограничения на передвижение по стране из-за коронавируса Фото: Jin Liwang/XinHua/Global Look Press
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Власти Китая решили вновь ограничить передвижение граждан по стране. Таким способом они пытаются остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщает государственное агентство «Синьхуа».

Были введены ограничения на зарубежные поездки. Прекратилась выдача въездных и выездных документов на поездки, которые не имеют первостепенной важности. Всего в стране за прошедшие сутки было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Не зафиксировано ни одного случая летального исхода, сообщается в заявлении Государственного комитета здравоохранения страны.

Ранее стало известно о новой вспышке коронавируса в Ухани. Власти города приняли решение провести тестирование всех жителей на коронавирусную инфекцию. В беседе с NEWS.ru вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский положительно оценил это решение властей. Он пояснил, что вспышка инфекции может возникнуть из-за прихода в Китай «дельта»-штамма коронавирусной инфекции.

Полтора года назад в Ухани возник первый очаг пандемии. 2 августа 2021 года главный республиканец комитета по международным делам палаты представителей США Мак Маккол представил доклад, в котором утверждается, что вирус был создан и утёк из лаборатории в Ухани. Политик заявил, что расследование причин пандемии ещё продолжается. По его мнению, версию о том, что источником заболеваниям стал рынок морепродуктов в Ухани, можно исключить.

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