В Китае тушат два лесных пожара на границе с Россией

https://static.news.ru/photo/a8fdf74a-8bb8-11ea-8104-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ MNSKOB/Global Look Press

Около 450 человек тушат два лесных пожара в Китае на границе с Россией, в автономном районе Внутренняя Монголия.

Отмечается, что о жертвах или пострадавших среди местного населения информация не поступала.

Как сообщает ТАСС, пожарные борются с огнем в заповеднике городского уезда Аргунь и в экологической зоне Вэньхэ на территории горного хребта Большой Хинган.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МЧС Евгений Зиничев выступил с заявлением. Он сообщил об увеличении площадей пожаров в Красноярском крае. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнём, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, отметил он.