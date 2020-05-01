В Китае тушат два лесных пожара на границе с Россией

Около 450 человек тушат два лесных пожара в Китае на границе с Россией, в автономном районе Внутренняя Монголия.
Отмечается, что о жертвах или пострадавших среди местного населения информация не поступала.
Как
Как писал NEWS.ru ранее, глава МЧС Евгений Зиничев выступил с заявлением. Он сообщил об увеличении площадей пожаров в Красноярском крае. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнём, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, отметил он.
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