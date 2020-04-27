МЧС сообщило об увеличении площади пожаров на территории Красноярского края

https://static.news.ru/photo/837ec62e-8885-11ea-9808-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Глава МЧС Евгений Зиничев выступил с заявлением. Он сообщил об увеличении площадей пожаров в Красноярском крае.

По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнём, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, — отметил он.

По словам главы региона, в прошлом году этот показатель составлял две тысячи гектаров, а сейчас превысил 20, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти намерены ввести закон, который предусматривает уголовную ответственность за выжигание сухой травы. С инициативой выступил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.