МЧС сообщило об увеличении площади пожаров на территории Красноярского края

Глава МЧС Евгений Зиничев выступил с заявлением. Он сообщил об увеличении площадей пожаров в Красноярском крае.
По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнём, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, — отметил он.
По словам главы региона, в прошлом году этот показатель составлял две тысячи гектаров, а сейчас превысил 20,
Ранее NEWS.ru писал, что власти намерены ввести закон, который предусматривает уголовную ответственность за выжигание сухой травы. С инициативой выступил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
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