В Китае призвали ускорить модернизацию армии

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что основная цель миссии на Украине — помощь Киеву для продолжения сопротивления. Успехом миссии, по мнению представителя военного ведомства, станет прекращение российской операции и деэскалация. Он также напомнил, что у России остаётся возможность вернуться на путь дипломатии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Наша миссия заключается в том, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Успех — это свободная, независимая и суверенная Украина, — поделился Кирби. Он добавил, что Украина была и остаётся свободной, независимой...