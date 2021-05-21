В Киеве рассказали о потере «огромной форы» из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/e0713682-baa2-11eb-bcd2-96000091f725_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Украина имела «огромную фору» перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС. Однако из-за достройки «Северного потока — 2» она превращается в газовый тупик, сообщает издание «Главред».

В его статье отмечается , что сейчас такими хабами становятся страны, у которых вообще не было шансов — Польша, Турция и Германия.

«Главред» полагает, что на Украине создание хаба выглядело реальным. Нужно было лишь в досудебном порядке завершить спор с Газпромом и привлечь к реорганизации Нафтогаза операторов из ЕС. Тогда бы «Северный поток — 2» повторил судьбу недогруженного «Турецкого потока».

Ранее стало известно, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» будет поражением американской дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что «Северный поток — 2» стал вызовом и угрозой Европе в сфере энергетической безопасности.