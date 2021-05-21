В Киеве рассказали о потере «огромной форы» из-за «Северного потока — 2»

Украина имела «огромную фору» перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС. Однако из-за достройки «Северного потока — 2» она превращается в газовый тупик, сообщает издание «Главред».
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«Главред» полагает, что на Украине создание хаба выглядело реальным. Нужно было лишь в досудебном порядке завершить спор с Газпромом и привлечь к реорганизации Нафтогаза операторов из ЕС. Тогда бы «Северный поток — 2» повторил судьбу недогруженного «Турецкого потока».
Ранее стало известно, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» будет поражением американской дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что «Северный поток — 2» стал вызовом и угрозой Европе в сфере энергетической безопасности.