В Киеве работают системы ПВО Военная администрация Киева сообщила о работе ПВО в городе

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В Киеве активированы силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает городская военная администрация в своем Telegram-канале. Информация об этом поступила вскоре после похожих новостей о действиях ПВО на подступах к столице.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы РФ начали регулярно наносить удары по украинской инфраструктуре спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который произошел 10 октября 2022 года и за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Целью ударов являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С того момента воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО по трем воздушным целям. Других подробностей глава региона не привел, о наличии пострадавших и разрушениях пока неизвестно. Он также сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков предположил, что части ВСУ начали контрнаступление, при котором действия в направлении Белгорода были отвлекающим маневром, а основным направлением стал район города Угледара и соседний стык Запорожского и Донецкого участков фронта.