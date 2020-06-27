Мир

В Киеве издали детский вариант Конституции Украины

15:05, 28 июня 2020
Фото: president.gov.ua/facebok.com

Украинское издательство «Основы» создало Конституцию Украины для детей. Идею год назад подал президент Владимир Зеленский. Книжку представили 28 июня, в день украинской конституции.

Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права. Спасибо за прекрасную реализацию проекта издательству «Основы», — сообщает офис президента в Telegram-канале.

28 июня 1996 года Верховная рада Украины приняла первую Конституцию независимого украинского государства. Поздравляя граждан с этим днём, президент Владимир Зеленский задался вопросом, что такое Конституция: то, что постоянно хотят изменить политики или прочный правовой фундамент, на котором держится государство.

Согласно первой статье нашей Конституции, Украина является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством. Я думаю, здесь не хватает еще одного утверждения. Украина — невероятно красивая и восхитительная. И совсем не обязательно, чтобы это было записано в Конституции. Достаточно, чтобы это было отпечатано в нашем сердце, — отметил украинский президент.

Он также призвал граждан научиться уважать права друг друга и закон, «а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти».

В России существует детский вариант сайта Кремля. Там говорится, что «президенту запрещено жульничать и нарушать Конституцию. Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя».

Отказаться от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году) предложила депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Её поправку поддержали и теперь она вынесена на общероссийское голосование в списке сотен прочих изменений основного закона страны. Среди них упоминание Бога, указание на преемственности РФ в отношении СССР и прочие нововведения. Жителям России предлагается одобрить или не одобрить их все разом.

Голосование назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. Поэтому «плебисцит» в России начался с 25 июня.

Ранее NEWS.ru приводил мнение писателя Григория Остера, ставшего автором текстов для детского сайта «Вопросы про президента». Он считает, что слова о запрете на жульничество и новые сроки для главы государства ввиду проводимой конституционной реформы менять не нужно. По его словам, дети, прочитавшие это, могут вести себя не так, как нынешние власти страны, когда вырастут.

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