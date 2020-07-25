В Карибском море распространяется шторм «Гонсало»

https://static.news.ru/photo/80792474-cead-11ea-b50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/Global Look Press

В Карибском море распространяется тропический шторм «Гонсало», сообщает Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC).

Сильные ветры со шквалом возможны по всей южной части Наветренных островов, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что непогода затронет такие островные государства, как Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада. При этом шквалы вплоть до воскресенья, 26 июля, будут распространяться на запад в юго-восточной части Карибского моря.

Как писал NEWS.ru, в Китае разработали модель, которая с высокой точностью может прогнозировать активность океана.

По словам инженеров, в основе модели — технологии глубокого обучения искусственного интеллекта (ИИ) с использованием данных спутникового дистанционного зондирования.