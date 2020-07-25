Мир

В Карибском море распространяется шторм «Гонсало»

22:30, 25 июля 2020
Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/Global Look Press

В Карибском море распространяется тропический шторм «Гонсало», сообщает Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC).

Сильные ветры со шквалом возможны по всей южной части Наветренных островов,цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что непогода затронет такие островные государства, как Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада. При этом шквалы вплоть до воскресенья, 26 июля, будут распространяться на запад в юго-восточной части Карибского моря.

Как писал NEWS.ru, в Китае разработали модель, которая с высокой точностью может прогнозировать активность океана.

По словам инженеров, в основе модели — технологии глубокого обучения искусственного интеллекта (ИИ) с использованием данных спутникового дистанционного зондирования.

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