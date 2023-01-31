В Израиле считают, что удар по объекту в Иране достиг своей цели WSJ: Израиль считает, что удар по объекту в иранском Исфахане достиг своей цели

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Власти Израиля считают, что удары по объекту в иранском Исфахане достигли своей цели, сообщает Wall Street Journal. Кроме того, издание утверждает, что атаку планировала и провела израильская разведка «Моссад».

В итоге операция была признана успешной. Подробности при этом не раскрываются. Всего были поражены четыре точки в здании, по которому наносился удар.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану, но комментировать ситуацию подробнее не стал.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что неожиданный удар дронов по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был нанесен Израилем. Удар израильских беспилотников был осуществлен в попытках Израиля и США найти новые методы сдерживания амбициозного в военной и ядерной сфере Тегерана, пояснили в издании.

США при этом категорически отвергли причастность к ударам по Ирану. Об этом заявлял официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.