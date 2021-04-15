В Ивано-Франковске соберут отряд добровольцев на случай вторжения РФ

https://static.news.ru/photo/cc898bfc-9e0e-11eb-8609-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Отряд добровольцев для защиты Украины в случае полномасштабного вторжения РФ поручил собрать мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Поручил руководителю муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, который в случае полномасштабного вторжения сможет отправиться защищать нашу землю на восточной границе, — сообщил Марцинкив в своём Facebook.

По его словам, есть понимание, что обострение будет и надо быть готовыми к нему. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе.

Как сообщал NEWS.ru, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава.

С другой стороны, Киев сообщает о наращивании Россией сил в приграничных с Украиной районах. Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которых обсудили рост российской военной активности.