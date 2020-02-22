Совет министров Италии соберётся на экстренное заседание для обсуждения дополнительных мер в связи с распространением коронавируса на севере страны.
Отмечается, что число инфицированных новым коронавирусом в Италии за последние сутки достигло 50 человек. При этом в Ломбардии были госпитализированы 39 человек, а в Венето — 11. Два человека уже скончались.
В Италии вызывает беспокойство тот факт, что эти случаи не связаны с посещением заболевшими Китая и даже с контактами с уже известными заражёнными.
Как сообщал NEWS.ru, 22 февраля эпидемия затронула 76 228 человек (за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев). Инфекция уже унесла жизни 2345 заболевших (за пределами Китая умерли 8 человек). Выздороветь удалось более чем 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.
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