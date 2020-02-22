https://static.news.ru/photo/5cc0f4c8-5598-11ea-9832-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет министров Италии соберётся на экстренное заседание для обсуждения дополнительных мер в связи с распространением коронавируса на севере страны.

Отмечается, что число инфицированных новым коронавирусом в Италии за последние сутки достигло 50 человек. При этом в Ломбардии были госпитализированы 39 человек, а в Венето — 11. Два человека уже скончались.

В Италии вызывает беспокойство тот факт, что эти случаи не связаны с посещением заболевшими Китая и даже с контактами с уже известными заражёнными.

Как сообщал NEWS.ru, 22 февраля эпидемия затронула 76 228 человек (за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев). Инфекция уже унесла жизни 2345 заболевших (за пределами Китая умерли 8 человек). Выздороветь удалось более чем 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.