В Италии COVID переболели в шесть раз больше человек, чем считалось

https://static.news.ru/photo/289cef5a-d647-11ea-b3ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karolina Grabowska/pexels.com

С февраля по июнь в Италии около 1,5 млн итальянцев переболели коронавирусом. Это в шесть раз больше, чем считалось ранее.

Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проведённое в стране серологическое исследование населения. Ранее учитывались только данные тестов на коронавирус.

Отмечается, что медики проверили, у скольких итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против коронавируса. Их наличие является маркером того, что человек переболел вирусом и выработал иммунитет.

После изучения анализов 65 тысяч человек учёные составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с COVID-19 по стране. Полученная информация позволила сделать вывод, что как минимум у 2,5% итальянцев есть антитела к коронавирусу.

Ранее NEWS.ru писал, что палата депутатов парламента Италии 29 июля 2020 года вслед за сенатом одобрила резолюцию в поддержку продления режима ЧС в стране в связи с пандемией COVID-19 до 15 октября 2020-го. Инициатором принятия документа является премьер-министр республики Джузеппе Конте.