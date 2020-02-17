Из иранской образовательной литературы исчезли негативные упоминания о России. Внимание на это обратили в местном экспертном сообществе. Замечания вызвали настоящий скандал среди представителей научно-образовательной сферы. Заместитель председателя Организации по исследованиям и планированию образования Ирана Хасан Малеки попытался преуменьшить масштабы произошедшего и отверг утверждения, что таким образом руководство Исламской Республики якобы пытается улучшить отношения с Россией.

Заявление Малеки прозвучало во время его выступления перед иранскими академиками. Он подчеркнул, что устранение из учебников негативного контекста, в котором раньше упоминалась российская политика, связано с процессом сокращения объёма книг, а не с желанием угодить властям РФ. Несмотря на то, что чиновник фактически признал существование проблемы, его слова продолжили серию попыток представителей иранской сферы образования преуменьшить масштабы изменений в учебной литературе, отмечает Radio Farda. Сейчас власти Ирана реализуют комплексный план по реструктуризации своего подхода к образовательным пособиям, говорят критики.

Среди тех, кто обратил внимание на внесённые изменения, был иранский эксперт в области образования Адель Баркам.

Во втором томе учебника фарси для 11 класса часть российских преступлений против иранцев не упоминается. В других случаях в них обвиняют не русских, а «российскую армию», — написал аналитик в Twitter.

В числе примеров, которые приводит Баркам, — параграф, в старой версии которого говорилось о «политой кровью невинных жертв земле», над которой «был поднят русский флаг». Новая редакция сообщает лишь о «завоевании» региона «российской армией».

Глава Организации по исследованиям и планированию образования Ирана Али Зу-Эльм ещё в ходе выступления 4 февраля заявил: власти республики никогда не допустят, чтобы в учебных текстах что-либо упускалось из виду в угоду внешнеполитической конъюнктуре.

Тот факт, что РФ в настоящее время работает и взаимодействует с Ираном, не означает, что какой-то исторический период можно игнорировать. Мы не одобряем манипулирования историей, — добавил руководитель ведомства.

Впрочем, замечания критиков глава Организации по исследованиям и планированию образования проигнорировал.

Многие отмечают, что это лишь один из примеров изменения школьных и университетских программ в Иране. Ранее было объявлено, что в соответствии с решением парламента (меджлиса), в учебные планы местных средних и высших образовательных учреждений должна быть включена новая тема под названием «Преступления и заговоры Америки». Её начнут преподавать в республике уже с 23 сентября 2020-го — это подтвердили в начале года в Департаменте по планированию в сфере высшего образования Министерства науки, исследований и технологий Ирана. Утверждалось, что идея по включению этого курса в учебные программы была спущена сверху, поэтому её реализация велась ускоренными темпами.

В то же время наблюдатели обращают внимание на тот факт, что элементы качественного образования в иранских школах и университетах уже давно заменяются пропагандистскими «поделками». Под вопросом остаётся лишь то, была ли правка учебников, вызвавшая скандал, согласована с российской стороной.