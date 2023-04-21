В Иране раскрыли, кто создал «Исламское государство» В МИД Ирана заявили, что именно США создали «Исламское государство»

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США создали террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. По его словам, в этом сознался даже племянник Джона Кеннеди.

Не было сомнений в том, что США являются создателями ИГ, но для тех, кто сознательно закрыл глаза на правду, заявление Роберта Ф. Кеннеди, племянника Джона Ф. Кеннеди, сказавшего «МЫ создали ИГ», подтверждает тот факт, что американский режим является крестным отцом ИГ, — написал он в Twitter.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что США ведут активную вербовку джихадистов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для терактов в России и странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.

17 апреля ФСБ России пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства», который планировал совершить теракты в Москве и Новосибирске. Задержанным оказался гражданин Таджикистана.