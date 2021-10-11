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Иракская разведка поймала заместителя экс-главаря ИГ

09:58, 11 октября 2021
Иракская разведка поймала заместителя экс-главаря ИГ Фото: Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press
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Заместитель бывшего главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещено в РФ) Сами Джасим задержан. Спецоперацию провела иракская разведка за пределами страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в своём Twitter.

По его словам, Джасим отвечал за финансы группировки. Он являлся заместителем уничтоженного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) ликвидировали ячейку ИГ в ходе спецоперации в 17-м округе Кабула. Все члены группировки убиты. 

Кроме того, главарь террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре» (запрещена в России) Аднан Абу Валид аль-Сахрауи был нейтрализован французскими войсками. Операция проводилась в африканском регионе Сахель, который является одним из наиболее проблемных на континенте в связи с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.

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