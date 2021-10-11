Иракская разведка поймала заместителя экс-главаря ИГ

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Власти США направят гуманитарную помощь в Афганистан несмотря на то, что администрация американского лидера Джо Байдена не признаёт пришедших к власти в стране боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Талибы назвали прошедшие с представителями Штатов переговоры успешными. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В заявлении «Талибана» отмечается, что во время встречи затрагивались политические вопросы. США обещали оказать гуманитарную помощь афганцам и предоставить условия другим гуманитарным организациям. Талибы приветствовали подобное решение. Необходимо приложить усилия,...