Иракская разведка поймала заместителя экс-главаря ИГ

Заместитель бывшего главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещено в РФ) Сами Джасим задержан. Спецоперацию провела иракская разведка за пределами страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в своём Twitter.
По его словам, Джасим
Ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) ликвидировали ячейку ИГ в ходе спецоперации в 17-м округе Кабула. Все члены группировки убиты.
Кроме того, главарь террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре» (запрещена в России) Аднан Абу Валид аль-Сахрауи был нейтрализован французскими войсками. Операция проводилась в африканском регионе Сахель, который является одним из наиболее проблемных на континенте в связи с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.