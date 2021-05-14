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В Ираке 14 человек погибли в результате ДТП

02:38, 15 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате крупной дорожной аварии в Ираке погибли, по меньшей мере, 14 человек. Об этом сообщает телеканал «Ас-Сумария».

Инцидент произошёл на скоростной трассе в провинции Эль-Мутанна. По данным телеканала, минивэн столкнулся с пассажирским автобусом, после чего оба автомобиля загорелись. Большинство находившихся в транспорте людей сгорели заживо.

Причиной трагедии, по предварительным данным. стало превышение скорости и невнимательность водителей.

Спастись удалось трёх человек. Начато расследование происшествия.

Ранее сообщалось. что автомобиль въехал в толпу пешеходов в Екатеринбурге.

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