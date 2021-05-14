В Ираке 14 человек погибли в результате ДТП

https://static.news.ru/photo/d795a880-faf0-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В результате крупной дорожной аварии в Ираке погибли, по меньшей мере, 14 человек. Об этом сообщает телеканал «Ас-Сумария».
Инцидент произошёл на скоростной трассе в провинции Эль-Мутанна. По данным телеканала, минивэн столкнулся с пассажирским автобусом, после чего оба автомобиля загорелись. Большинство находившихся в транспорте людей сгорели заживо.
Причиной трагедии, по предварительным данным. стало превышение скорости и невнимательность водителей.
Спастись удалось трёх человек. Начато расследование происшествия.
Ранее сообщалось. что автомобиль въехал в толпу пешеходов в Екатеринбурге.
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