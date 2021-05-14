В Ираке 14 человек погибли в результате ДТП

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Вашингтон ожидает от Баку немедленного отведения войск от границы с Арменией. Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер в ходе телефонного брифинга. Её слова приводит РИА Новости.

По словам Портер, США внимательно следят за ситуацией в Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном. Перемещения войск на спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом, — заявила представитель Госдепа....