В ИКАО назвали причину посадки самолёта Ryanair в Минске

Информация о минировании самолёта Ryanair, экстренно приземлившегося в 2021 году в Минске, была ложной. Об этом заявила международная организация гражданской авиации (ИКАО). В организации при этом не стали приписывать рапространение данной информации какому-либо государству, передаёт РИА Новости.

Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным, — сказано в отчёте об инциденте, полученном членами организации.

В документе также отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре.

Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству, — говорится в документе.

При этом подтвердить информацию с помощью звонков и электронных писем ИКАО не может, так как ничего из этого организации не предоставили.

Ранее сообщалось, что членам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) направлен отчёт о расследовании инцидента с самолётом Ryanair, экстренно приземлившимся в 2021 году в Минске в связи с сообщением о минировании, сообщили в организации. На 31 января назначено обсуждение дальнейших действий участников организации.

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После фейкового сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.