В ходе артобстрела в Карабахе погибли 19 мирных жителей Азербайджана

https://static.news.ru/photo/90195040-0542-11eb-934d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

В ходе боёв на территории Нагорного Карабаха погибли 19 мирных жителей Азербайджана. Свыше 60 человека получили ранения. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил во время разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как заявили в пресс-службе азербайджанского лидера, 19 мирных жителей погибли в результате сильного артобстрела населённых пунктов, который был совершён ВС Армении.

Более 60 человек получили ранения, сотни домов были разрушены, — цитирует пресс-службу Алиева РИА Новости.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, армия Азербайджана заняла новые опорные пункты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны республики.