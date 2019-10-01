https://static.news.ru/photo/c7a7585c-b324-11e9-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами в Тбилиси и Батуми компании TAV-Georgia Теа Закарадзе рассказала о рекордном снижении турпотока в Грузии за последнее десятилетие.

По её словам, сокращение пассажиропотока в столице Грузии составило 17%. В Батуми этот показатель упал на 12%.

В августе пассажиропоток в Батумском аэропорту был сокращён на 20%. За последние десять лет это первый случай такой негативной статистики, — цитирует Закадзе Sputnik Грузия .

По предварительным прогнозам, страна может потерять $710 млн в связи с прекращением прямого авиасообщения с Россией, которое было временно приостановлено с 8 июля. Основанием для этого послужил антироссийский митинг, прошедший в Тбилиси во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие депутаты Госдумы РФ.

Как писал News.ru, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал разговоры о том, что Грузии не нужны туристы из России, неприемлемыми. По его словам, грузинский народ славится своим гостеприимством.