В Грузии задержали троих по делу об обрушении дома в Батуми

МВД Грузии задержало трёх человек по делу об обрушении корпуса жилого дома в Батуми. Среди них владелец квартиры и двое рабочих. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома, расположенного на улице 26 Мая в Батуми, З.Б. нанял Х.С. для ремонта квартиры и Г.С., — говорится в сообщении.

Установлено, что рабочие провели ремонтные и строительные работы с грубыми нарушениями правил безопасности. Задержанным грозит от двух до 10 лет тюремного срока.

В центре Батуми 8 октября обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Первыми спасатели вызволили из-под завалов двоих детей и мужчину. Причиной частичного обрушения жилого дома мог стать ремонт на первом этаже здания. По некоторым данным, он привёл к разрушению несущей стены.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении части дома в Батуми возросло до пяти. Их тела спасатели извлекли в ночь на 9 октября.