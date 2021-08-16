В Греции впервые умер вакцинированный пациент

В Греции зафиксировали первый случай смерти полностью вакцинированного и не имеющего основных заболеваний пациента. Об этом в интервью телеканалу OPEN заявил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос.

По словам врача, невакцинированные люди находятся в большей опасности, а подобный случай является исключением.

Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч! — отметил Каправелос.

Врач также подчеркнул критичность эпидемиологической ситуации, созданной мутацией «дельта», которая, по его словам, «изменила все данные». Он рассказал об обеспокоенности по поводу дальнейшего её ухудшения в связи с возращением туристов из отпуска.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Краснодарском крае после прививки от коронавируса умерла семья из четырёх человек. В медицинских структурах региона факт смерти людей подтвердили, но при этом отметили, что до получения результатов проверки связывать их гибель с вакцинацией преждевременно.