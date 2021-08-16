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В Греции впервые умер вакцинированный пациент

11:17, 16 августа 2021
В Греции впервые умер вакцинированный пациент Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press
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В Греции зафиксировали первый случай смерти полностью вакцинированного и не имеющего основных заболеваний пациента. Об этом в интервью телеканалу OPEN заявил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос.

По словам врача, невакцинированные люди находятся в большей опасности, а подобный случай является исключением.

Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч!отметил Каправелос.

Врач также подчеркнул критичность эпидемиологической ситуации, созданной мутацией «дельта», которая, по его словам, «изменила все данные». Он рассказал об обеспокоенности по поводу дальнейшего её ухудшения в связи с возращением туристов из отпуска.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Краснодарском крае после прививки от коронавируса умерла семья из четырёх человек. В медицинских структурах региона факт смерти людей подтвердили, но при этом отметили, что до получения результатов проверки связывать их гибель с вакцинацией преждевременно.

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