В Госдепе раскрыли подробности переговоров между США и РФ 10 января

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что переговоры США — РФ 10 января будут включать обсуждение обеспокоенностей обеих сторон. По его словам, при этом в Вашингтоне рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии, сообщает РИА Новости.

Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же, — отметил Прайс.

Он уточнил, что США не станут обсуждать вопросы союзников и партнёров в их отсутствие.

Будут области, где мы можем добиться прогресса и, я уверен, такие области, где мы не согласимся. Это суть дипломатии. Как мы постоянно говорили, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал по мере того, как мы добиваемся деэскалации конфликтного потенциала на Украине и вокруг неё, — подчеркнул представитель госдепа.

Ранее стало известно, что Россия не поддерживает озвученную США повестку дня предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, которую считает размытой и второстепенной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва намерена не просто препятствовать, а положить заслон продолжающемуся расширению НАТО.