В Госдепе раскрыли детали разговора Блинкена и Кулебы

Штаб-квартира Государственного департамента США / Фото AgnosticPreachersKid/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что глава американской дипломатии Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили в субботу по телефону сроки возвращения американских дипломатов на Украину. В ходе беседы стороны также затронули вопрос выделения дополнительной помощи Киеву в размере $33 миллиардов. Дипломат добавил, что американская сторона планирует как можно скорее вернуть своих сотрудников в Киев.

Госсекретарь представил обновлённую информацию о планах возвращения американских дипломатов на Украину, включая первые визиты во Львов на этой неделе, — пояснил Прайс.

О выделении финансовой помощи Киеву ранее попросил Конгресс американский президент Джо Байден.

Палата представителей США ранее поддержала законопроект, который возвращает программу ленд-лиза для поставок вооружений Украине и западным партнёрам. Речь идёт о программе США, которая действовала в годы Второй мировой войны и позволяла в кратчайшие сроки поставлять вооружение союзникам. Американские конгрессмены отметили, что в рамках ленд-лиза Вашингтон сможет обойти определённые бюрократические препятствия при предоставлении помощи Киеву.