В Госдепе допустили, что «Северный поток — 2» не заработает

Дальнейшая эскалация кризиса вокруг Украины может привести к тому, что ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не последует, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Таковы намерения Белого дома, отметил он в эфире National Public Radio.

Я хочу донести предельно чётко: если Россия тем или иным путём вторгнется на Украину, реализация «Северного потока — 2» не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно, — подчеркнул представитель Госдепа.

Он указал, что рычаги давления на Россию Белому дому даёт тот факт, что газопровод ещё не запущен.

Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идёт по трубопроводу. Это не инструмент давления для [президента РФ] Владимира Путина — и это должно быть ясно, — заключил Прайс.

Ранее стало известно, что остановки «Северного потока — 2» как санкции против России в случае «вторжения» на Украину, окажется слишком мало, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, санкции, которые разрабатываются в ЕС, окажутся для Москвы более чувствительными. Нехаммер подтвердил, что в вопросе реагирования ЕС на возможную эскалацию на Украине Вена находится в контакте с Берлином.