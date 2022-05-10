Бербок: ФРГ намерена поставлять на Украину современные танки и гаубицы

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 / Фото Filmbildfabrik / Shutterstock.com

Германия планирует поставить на Украину современные танки и самоходные артиллерийские установки, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По словам дипломата, руководство республики совместно с властями Нидерландов займётся транспортировкой тяжёлого вооружения сообща ввиду «недостачи» военной техники у немецкой армии, пишет РИА Новости. Бербок отметила, что поставка должна завершиться по окончании прохождения обучения со стороны украинских солдат, чтобы бойцы могли управлять вооружением.

Следующим шагом станут высоко современные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов. <...> Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить всё, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь [гаубиц], и мы сейчас начнём обучение, которое необходимо для этого, — заявила Бербок.

Как ранее сообщил глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини, страна также приняла решение о предоставлении Украине военной помощи, куда войдут системы ПВО ближнего радиуса, миномёты и артиллерийские снаряды. Он отметил, что власти разработали два документа, которые регламентируют тип и количество поставляемого Киеву оружия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому увеличить поставки вооружения. В ходе телефонной беседы французский лидер также заявил о намерении усилить гуманитарную поддержку украинской стороны.