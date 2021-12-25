В Германии не успевают вакцинировать население в срок
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:03, 26 декабря 2021
Фото: Leif Piechowski via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press
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В Германии не успевают вакцинировать в назначенный руководством страны срок до 8 января запланированные 80% населения страны. На данный момент в Германии вакцинировано почти 71%. Пока было принято решение достичь 80% к концу января, об этом сообщает немецкая газета Bild. В следующем году прививка от коронавируса в ФРГ может стать обязательной.
По состоянию на 24 декабря в Германии как минимум одну дозу вакцины получили 73% населения, или 60 млн человек. Полностью привиты 70,7% жителей, то есть примерно 58 млн человек,— сообщает Bild.
Ранее стало известно, что в Германии была зарегистрирована первая смерть от штамма «омикрон». Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил Институт Роберта Коха. Умерший от штамма «омикрон» человек входил в возрастную группу от 60 до 79 лет.
В данный момент в Германии зарегистрировано 3,2 тысячи случаев заражения новым штаммом «омикрон».
Всего с начала пандемии в Германии коронавирусом заразились семь миллионов человек. Жертвами стали более 110 тысяч пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.