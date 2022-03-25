В Генштабе РФ заявили о практически полном уничтожении ВВС и ПВО Украины

Уничтоженный танк ВСУ, стоящий около жилых домов в Волновахе

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Системы ПВО и ВВС Украины практически полностью уничтожены, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. Украинские ВМС перестали существовать. По его словам, главные задачи первого этапа спецоперации выполнены — значительно снижен потенциал ВСУ, пишут «Известия».

В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса, — отметил он.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ подчеркнул, что военные нанесли поражение 16 основным военным аэродромам Украины. Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего.

По словам Рудского, Вооружённые силы РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а также контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Он отметил, что уже в течение первых двух суток операции было завоёвано господство в воздухе.

Рудской добавил, что спецоперация идёт строго по утверждённому плану, безусловным приоритетом является исключение напрасных жертв среди мирного населения, высокоточными средствами аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры, техника и вооружение.