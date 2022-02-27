В G7 заявили, что не признают никаких изменений вследствие операции РФ

«Большая семёрка» не признает изменений статус-кво, возникших из-за военной операции России по демилитаризации на Украине, говорится в совместном заявлении министров G7 по итогам онлайн-совещания.

«Большая семёрка» будет предпринимать дальнейшие шаги, если Россия не прекратит наступательную войну против Украины. Министры подчеркнули, что не признают никакие изменения в статусе (кво), которые возникли благодаря российскому акту агрессии, — отмечается в документе.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Украинская и российская стороны договорились о проведении переговоров у пункта пропуска «Александровка — Вильча» в Белоруссии. Глава официальной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результат встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют».