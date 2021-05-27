В ФСБ сообщили об усилении военной активности НАТО на границе с Россией

https://static.news.ru/photo/cabd4522-bec3-11eb-a8db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что практически на всех участках госграницы России замечено усиление военной активности НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Практически по всему периметру наших границ мы наблюдаем увеличение военной активности НАТО, которая сопровождается наращиванием интенсивности мероприятий оперативной подготовки войск альянса, — сказал Кулишов.

Он отметил, что на границе РФ со стороны НАТО проводятся разведывательные действия, в том числе и с помощью самолётов, беспилотников и другой современной аппаратуры.

По его словам, наибольшее количество разведполётов вблизи Крымского полуострова отмечается в период нахождения кораблей стран-членов НАТО в акватории Чёрного моря и проведения военных учений альянса в регионе.

Ранее два разведывательных самолёта ВМС Соединённых Штатов совершили многочасовые полёты вблизи границ России на Чёрном море. Так был замечен самолёт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Он поднялся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Также авиационные ресурсы зафиксировали полёт патрульного противолодочного борта ВМС США P-8A Poseidon.