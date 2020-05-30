В ФРГ разочарованы решением Трампа разорвать отношения с ВОЗ

https://static.news.ru/photo/4ae9b63e-a252-11ea-b735-fa163e074e61_660.jpg Йенс Шпан Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа прекратить отношения между Вашингтоном и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Это разочаровывающий удар для международного здравоохранения. Если ВОЗ будет иметь какое-то значение для будущего, ей нужны реформы, — написал Шпан в Twitter.

C'est un sÃ©rieux revers pour la santÃ© internationale. Si @WHO ferait une diffÃ©rence Ã l'avenir, les rÃ©formes sont nÃ©cessaires. L'UE doit s'engager plus aussi de maniÃ¨re financiÃ¨re. Ce sera l'une de nos prioritÃ©s au ministÃ¨re fÃ©dÃ©ral de la santÃ© pour notre prÃ©sidence europÃ©enne. — Jens Spahn (@jensspahn) May 30, 2020

Теперь, по его словам, Евросоюз должен возглавить процесс и привлечь в эту сферу больше финансовых средств. Также Шпан добавил, что данная тема станет одной из приоритетных на срок председательства Германии в Совете ЕС.

Как писал NEWS.ru ранее, США прекращают все отношения с ВОЗ и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.

1 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад сообщило, что Китай намеренно занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. К такому выводу пришла американская разведка.

15 апреля в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность.