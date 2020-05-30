Мир

В ФРГ разочарованы решением Трампа разорвать отношения с ВОЗ

11:44, 30 мая 2020
Йенс Шпан Йенс Шпан Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа прекратить отношения между Вашингтоном и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Это разочаровывающий удар для международного здравоохранения. Если ВОЗ будет иметь какое-то значение для будущего, ей нужны реформы, — написал Шпан в Twitter.

Теперь, по его словам, Евросоюз должен возглавить процесс и привлечь в эту сферу больше финансовых средств. Также Шпан добавил, что данная тема станет одной из приоритетных на срок председательства Германии в Совете ЕС.

Как писал NEWS.ru ранее, США прекращают все отношения с ВОЗ и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.

1 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад сообщило, что Китай намеренно занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. К такому выводу пришла американская разведка.

15 апреля в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях