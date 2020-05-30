В ФРГ разочарованы решением Трампа разорвать отношения с ВОЗ

Теперь, по его словам, Евросоюз должен возглавить процесс и привлечь в эту сферу больше финансовых средств. Также Шпан добавил, что данная тема станет одной из приоритетных на срок председательства Германии в Совете ЕС.
Как писал NEWS.ru ранее, США прекращают все отношения с ВОЗ и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.
1 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад сообщило, что Китай намеренно занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. К такому выводу пришла американская разведка.
15 апреля в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность.