В ФРГ продана на аукционе первая запись на стрижку после локдауна

https://static.news.ru/photo/2c94f7ae-746e-11eb-9693-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Парикмахер из немецкого города Байройт (федеральная земля Бавария) Андреас Нуйсль выставил на продажу на платформе eBay первую запись на стрижку после карантина. Она ушла за €422.

Парикмахерские закрыты в Германии в рамках карантинных мер с 16 декабря прошлого года. 10 февраля власти ФРГ приняли решение продлить локдаун до 7 марта с отдельными оговорками. В частности, будут открыты парикмахерские, при условии соблюдения правил гигиены.

Изначально позиция «Первая после 10 недель локдауна запись на стрижку в 08:00 1 марта 2021 года» стоила €288 . Но за восемь дней она достигла €422 .

Дополнительно к €422 Нуйслю удалось собрать ещё €1310 пожертвований. Все они пойдут на благотворительную помощь детям, сообщает ТАСС.

Ранее в Германии заявили, что дальнейшее снятие ограничений станет возможно, только если число новых случаев заражения опустится ниже 35 на 100 тысяч жителей и будет стабильно сохраняться на этом уровне. После этого можно будет выдвигать инициативы об открытии музеев или торговых точек.

Как писал NEWS.ru, в Германии может начаться третья волна распространения коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По её словам, количество мутаций COVID-19 растёт, что может привести к появлению третьей волны. При этом введённые ранее меры борьбы с распространением вируса действуют — число новых случаев снижается.