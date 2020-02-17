https://static.news.ru/photo/4d830d42-51b6-11ea-95f6-fa163e074e61_660.jpg Турку Фото: Carolin Thiersch/imageBROKER.com/Global Look Press

Уездный суд города Варсинайс-Суоми (Финляндия) наложил арест на имущество скандально известной компании Airiston Helmi, которая принадлежит российскому бизнесмену Павлу Мельникову. Общая сумма имущества составляет 2,5 млн евро.

Мельникова подозревают в налоговом мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, россиянин занимался им на протяжении десяти лет. Он отрицает все обвинения, сообщает «Интерфакс».

В сентябре 2018 года полиция провела масштабную операцию на островах архипелага близ города Турку. В ней участвовали 400 полицейских, сотрудников береговой охраны и полиции. На необитаемом острове Сакилуто были обнаружены вертолётная площадка, девять лодочных причалов, камеры слежения, носители информации на 200 терабайт и более 3 млн евро наличными.

Полиция подозревает компанию Airiston Helmi в экономических преступлениях. Финские СМИ считают, что настоящие причины полицейской операции в другом: якобы Россия могла использовать вертолётные площадки и причалы в военных целях, поскольку они готовились для «гибридной войны». Президент страны Саули Ниинистё заявил, что озабочен покупкой недвижимости россиянами на стратегически важных территориях.

NEWS.ru писал, как в Кремле отреагировали на обвинения.