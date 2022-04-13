В Еврокомиссии заявили, что оплата газа из России в рублях нарушает санкции

Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и объявила, что данная схема нарушает санкции Евросоюза, введённые против Москвы, сообщает агентство Bloomberg. Ведомство представило странам-членам предварительный юридический анализ документа. Согласно документу, указ Путина создаёт «новые правовые обстоятельства».

Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу, — сказано в отчёте ЕК.

О переводе оплаты за поставки природного газа в Европу в рубли российский президент Владимир Путин объявил 23 марта. Согласно подписанному указу, РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что США продолжают диалог с Европой, включая Германию, об отказе от российского газа. Он отметила, что в окончательное решение европейские страны должны принять самостоятельно. Она добавила, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций против Москвы. Представитель Белого дома отметила, что резкие заявления президента США Джо Байдена в адрес России не означают, что Вашингтон выступает против переговоров между Москвой и Киевом.