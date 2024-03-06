В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым Стано объяснил отказ послов ЕС от встречи с Лавровым общей политикой сообщества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Отказ послов стран Евросоюза от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым связан с общей внешней политикой объединения, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он также назвал стандартной практикой координацию между посольствами при взаимодействии с властями принимающей страны.

Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику, — заявил Стано.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, информируют ли страны ЕС внешнеполитическую службу о действиях своих дипмиссий в третьих странах. Стано добавил, что представительство ЕС в Москве после произошедшего уже разъяснило ряду российских СМИ позицию Брюсселя по этому вопросу.

4 марта Лавров сообщил, что пригласил послов ЕС обсудить предстоящие президентские выборы в России, но те отказались за два дня до встречи. Глава МИД РФ отметил, что у Москвы накопилось много информации о том, как посольства стран ЕС используют механизмы вмешательства и создают проекты для поддержки представителей несистемной оппозиции.