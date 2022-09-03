В Эфиопии захотели внедрить карты платежной системы «Мир» Посол Эфиопии в РФ рассказал о перспективах подключения к платежной системе «МИР»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эфиопия готова задействовать для торговли с Россией любые механизмы. Об этом рассказал РИА Новости посол страны в Москве Алемайеху Тегену. По его словам, Аддис-Абеба может пойти в том числе на внедрение карты платежной системы «Мир».

Мы можем задействовать любые механизмы, чтобы вести торговлю с Россией, — сказал посол, отвечая на вопрос о перспективах использования российской платежной системы у себя в стране.

При этом он не смог сказать, принимают ли карты «Мир» в Эфиопии в настоящее время.

Ранее посол Эфиопии сообщил, что страна могла бы подключиться к созданной Россией платежной системе при условии участия в ней Турции или Китая.

Также в интервью посол рассказал, что страна готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке. Дипломат добавил, что при необходимости поставки из Эфиопии могут быть увеличены без проблем. Он добавил, что ситуация с неурожаем возникала и ранее, поэтому эфиопские производители подготовлены к подобному сценарию.