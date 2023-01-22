В Чехии призвали к дипломатии по Украине Чешский журналист Малек: Россия и Украина должны решить конфликт дипломатическим путем

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чешский журналист Йиржи Малек в статье для Časopis argument заявил, что Россия и Украина должна найти варианты решения конфликта дипломатическим путем. Он добавил, что не стоит бороться «до последнего украинца». Он также обратился к правительству Чехии с вопросом, готовы ли политики отправить чешскую армию воевать против России.

Главное — начать общественную дискуссию о других путях, кроме борьбы до последнего украинца. Для сравнения: наша чешская армия при нынешних потерях на украинском фронте сама с трудом продержалась бы 250 дней, пока не осталось бы ни одного бойца. Так что, отправим ее туда? — написал Малек.

Чешское правительство в середине октября одобрило выделение военной помощи Киеву, куда вошли тяжелая техника, стрелковое оружие и боеприпасы.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил на своей странице в Twitter, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его. Он добавил, что подобные действия грозят эскалацией конфликта. По его словам, данная ситуация рискованна не только для Киева, но и для всего мира. Подписчики бизнесмена поддержали его призыв и отметили, что при таком развитии событий «третья мировая война обеспечена всем». Некоторые указали на то, что давно следовало начать процесс мирных переговоров для завершения конфликта.