Военный аналитик Ярослав Штефец заявил, что Запад испробовал все средства, чтобы унизить Россию, однако это ни к чему не привело. Теперь же он идёт на невиданный со времён Карибского кризиса риск войны. Об этом пишет чешская газета Parlamentní listy.

Штефец выразил мнение, что одним из своих недавних заявлений по поводу усиления НАТО рядом с российской границей президент Владимир Путин ясно дал понять, что его страну загнали в угол. В связи с этим РФ не может просто так сидеть и наблюдать за действиями США и их союзников.

Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать, — предостерёг Запад специалист.

По его мнению, России уже некуда отступать. Дело в том, что США и НАТО уже нарушили всевозможные международные договорённости, а также ввели ряд экономических санкций против Москвы и обвинили в нарушении прав человека. Таким образом они пытались создать образ страны-варвара, угрожающей всей Европе.

Об обмане Запада во время большой пресс-конференции говорил президент России Владимир Путин, подчеркивая, что Москва не раз заявляла о том, что экспансия НАТО на восток неприемлема. Он также добавил, что действия России будут зависеть от того, предоставят ли США гарантии безопасности «на сегодня и в будущем».

На данный момент стороны договариваются о проведении переговоров, которые могут пройти уже 12 января. Ожидается, что Россию на них будет представлять заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.