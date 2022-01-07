В центре Алма-Аты вновь произошла перестрелка

Очевидцы сообщили об очередной перестрелке в центре Алма-Аты, где до сих пор не утихают уличные бои. В городе слышны одиночные выстрелы и автоматные очереди, пишет SHOT.

В частности, один из местных жителей опубликовал видео, на котором хорошо слышно, как эхо от стрельбы отражается от стен зданий. При этом в кадр не попадают боевые действия.

Уточняется, что из-за сложившейся опасной обстановки на 9 января назначены вывозные рейсы россиян из Алма-Аты. Они отправятся с 17:00 до 18:00 в Оренбург и Иваново. До аэропорта россиян просят добираться своими силами, а встреча в терминале назначена на 14:00. Вывозные рейсы будут проходить при помощи военной авиации.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооруженный мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооруженных боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности, в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощи в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.