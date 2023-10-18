В центре Афин прошел массовый митинг в поддержку палестинцев

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Митинг в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля прошел в Афинах на центральной площади Синтагма, передает ТАСС. Манифестацию у стен парламента страны организовали Коммунистическая партия Греции (КПГ), близкий к ней профсоюз Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ), а также студенческие союзы и другие организации. В митинге участвовали и проживающие в стране палестинцы.

По данным полиции, на манифестации присутствовали порядка 3–4 тысяч человек. Демонстранты держали в руках транспаранты с лозунгами «Солидарность с народом Палестины!», «Нет израильской оккупации!», «Никакого вовлечения страны в бойню США, НАТО и Израиля в секторе Газа!».

Мы осуждаем государство-убийцу Израиль, который совершает гнусные преступления, в частности осуществил удар по больнице в Газе, который привел к сотням погибших, — заявил один из участников мероприятия.

По имеющимся данным, участники митинга не нарушали общественный порядок, вмешательства полиции не потребовалось. После мероприятия в центре города колонна протестующих направилась к посольству Израиля в районе Психико, чтобы там также заявить о солидарности с палестинцами.

Перед этим у посольства прошла демонстрация поддержки Израиля, она была организована Ассоциацией дружбы двух стран. Согласно сообщению ТАСС, на мероприятие пришли около 50 человек. Они принесли с собой греческие и израильские флаги, а также фотографии людей, похищенных участниками ХАМАС. Собравшиеся потребовали «справедливого наказания за убитых мирных граждан» и немедленного освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением.

Ранее сообщалось, что многотысячный марш в поддержку Палестины прошел в Лондоне. По данным СМИ, власти города просили не проводить акцию, однако требования были проигнорированы. Протестующие прошли по всему центру столицы Великобритании. Люди размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги в поддержку независимости страны. Также маршрут участников марша проходил через Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Риши Сунака. Возле офиса политика люди стали выкрикивать неодобрительные высказывания в его адрес.