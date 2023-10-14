Улицы Лондона заполонили тысячи людей, поддерживающих Палестину Sky News: десятки тысяч людей устроили марш в поддержку Палестины в Лондоне

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многотысячный марш в поддержку Палестины проходит в Лондоне, сообщает Sky News. По данным издания, власти города угрожали людям и просили не проводить акцию, однако требования были проигнорированы.

Тысячи пропалестинских демонстрантов вышли на улицы центрального Лондона на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, — уточняет Sky News.

Протестующие прошли по всему центру столицы Великобритании, люди размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги в поддержку независимости страны. Также маршрут участников марша проходил через Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Риши Сунака. Возле офиса политика люди стали выкрикивать неодобрительные высказывания в адрес премьера.

Ситуацию контролировали свыше 1000 полицейских. Правоохранители предупредили демонстрантов, что любая поддержка движения ХАМАС или отклонение от маршрута станет поводом для ареста. Митинги также проходили в Манчестере, Эдинбурге и других частях Великобритании.

Ранее в Германии прошла похожая демонстрация, но в поддержку Израиля. На площади у Бранденбургских ворот в Берлине собралось около двух тысяч человек в рамках акции солидарности с израильским народом. Участники митинга требовали прекратить выплаты помощи палестинцам на Ближнем Востоке. Бургомистр города Кай Вегнер подчеркнул, что Берлин полностью поддерживает Тель-Авив.