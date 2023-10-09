Сторонники Израиля и Палестины вышли на митинги в Нью-Йорке

Фото: Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press

Многочисленные митинги проходят напротив здания, где расположено постоянное представительство Израиля при ООН в Нью-Йорке. В них участвуют десятки людей, среди которых сторонники Израиля и Палестины, сообщило агентство ТАСС.

Одни участники демонстрации требуют освобождения заложников, другие отстаивают право Палестины на свободу и на создание собственного государства. В районе проведения митингов присутствуют усиленные наряды полиции, но обстановка пока спокойная.

В субботу, 7 октября, радикалы из группировки ХАМАС обстреляли Израиль ракетами. В ответ национальная армия развернула военную операцию «Железные мечи», благодаря которой удалось отбить несколько населенных пунктов. Сейчас военнослужащие готовят эвакуацию граждан, живущих рядом с сектором Газа.

По последним данным, жертвами конфликта стали свыше 300 палестинцев, еще 2,3 тысячи человек получили ранения. В Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тысячи пострадали. Власти Израиля объявили военное положение на всей территории страны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС будет долгой и сложной, и призвал жителей проявить стойкость перед лицом войны.