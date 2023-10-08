Армия Израиля планирует эвакуировать жителей вблизи границы с Газой

Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия Израиля намерена начать эвакуацию граждан, проживающих вблизи границы с сектором Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Даниэля Хагари. По его словам, это планируют сделать в течение суток.

Израиль эвакуирует всех жителей, проживающих в городах вблизи границы с Газой, в течение 24 часов, заявил в воскресенье представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, — говорится в материале.

Ранее Израиль призвал граждан самостоятельно покинуть свои дома на фоне эскалации конфликта. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС будет продолжительной и сложной. Он отметил, что страну и население ожидают сложные дни и победы можно будет достигнуть только общими усилиями.

Израиль подвергся беспрецедентному обстрелу со стороны палестинских радикалов ХАМАС 7 октября. Они запустили по центру страны более трех тысяч ракет. В ответ на это Израиль заявил, что находится в состоянии войны, и объявил о начале операции «Железные мечи».

Нетаньяху заявил, что израильская армия мобилизует все свои ресурсы с целью уничтожения ХАМАС. По его словам, страна отомстит «с огромной мощью за этот черный день».