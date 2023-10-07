Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Израильская армия мобилизует все свои ресурсы с целью уничтожения радикальной палестинской организации ХАМАС в секторе Газа, пообещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. Он также призвал жителей Газы покинуть анклав.

Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля, — заявил Нетаньяху.

Вечером 7 октября Палестина и Израиль возобновили ракетные обстрелы по территориям друг друга. Израильские медики заявили, что от агрессии радикалов ХАМАС погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. В свою очередь, Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа в результате израильской военной операции погибли 232 палестинца, ранения различной степени тяжести получили еще 1697 человек.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Оба министра выразили глубокую озабоченность накалившейся ситуацией в регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.