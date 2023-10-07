В Палестине назвали число жертв военной операции Израиля Минздрав Палестины: жертвами операции армии обороны Израиля стали 232 человека

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате израильской военной операции в секторе Газа погибли 232 палестинца, сообщило Министерство здравоохранения Палестины. При этом отмечается, что ранения различной степени тяжести получили еще 1697 человек.

Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС возобновило ракетный обстрел территории Израиля. Палестинцы из радикального движения опубликовали ролик, на котором видно, как десятки ракет летят в сторону Тель-Авива.

В ночь на 7 октября палестинские военные из ХАМАС обстреляли юг и центр Израиля ракетами. По последним данным, погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. Представители медицинской службы предполагают, что эти цифры будут увеличиваться.

В ответ на это командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом власти страны заявили, что страна находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛа Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Оба министра выразили глубокую озабоченность накалившейся ситуацией в регионе.