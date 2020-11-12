В Британии начальник сухопутных сил потерялся во время учений

https://static.news.ru/photo/e7647250-24f3-11eb-a3c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: British Army

Генерал Марк Карлтон-Смит, занимающий пост начальника главного штаба сухопутных сил Великобритании потерялся во время учений. Военный выпрыгнул из вертолёта, чтобы поднять боевой дух военнослужащих.

Инцидент произошёл во время учений CERBERUS на полигоне Солсбери 10 ноября в 20:00 по местному времени (23:00 мск). Генерал должен был высадиться с вертолёта скрытно. Воздушная машина зависла в ошибочном районе полигона, на 600 метров дальше от запланированного. Это стало понятно, когда генерал уже покинул вертолёт.

Как пишет издание The Sun, когда встречающие услышали, что вертолёт уже улетел, а генерал так и не появился, среди них началась паника. Они пытались позвонить ему на мобильный телефон, но сигнал сотовой связи отсутствовал. Чуть позже начальника воздушных сил нашли.

Был момент, когда все вскрикнули «О, чёрт...», поняв, что потеряли командующего. Его приезд был важным, всё для него было спланировано. И когда стало понятно, где он (генерал. — NEWS.ru), за ним была отправлена спецгруппа, — рассказал журналистам источник в Vинобороны страны.

Знакомый генерала подчеркнул, что военному ничего не угрожало, поскольку он хорошо владеет навыками выживания и спасения. Собеседник газеты отметил, что Карлтон-Смит с юмором отнёсся к произошедшему.

Официально в Минобороны Великобритании заявили, что генерал не терялся, а был там, «где его не ожидали» найти.

Как писал NEWS.ru, в конце октября в Литве начались учения НАТО «Блестящий прыжок 2020». Они были посвящены тренировке сил быстрого реагирования Североатлантического альянса.