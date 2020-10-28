В Литве начались учения сил быстрого реагирования НАТО

https://static.news.ru/photo/3165ce60-19b6-11eb-8c57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija/facebook.com

В Литве 29 октября стартовали учения НАТО «Блестящий прыжок 2020». Они будут посвящены тренировке сил быстрого реагирования Североатлантического альянса.

В ходе учений подразделения, находящиеся на постоянном дежурстве в группе сил быстрого реагирования НАТО, проведут тренировку по выполнению специфических задач, ставящихся перед боевыми единицами данного типа, будут отрабатывать взаимодействие в условиях боевых действий, — приводит ТАСС сообщение Минобороны Литвы.

В тренировочных манёврах примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 600 единиц военной техники подразделений сил быстрого реагирования из Испании, Польши и Чехии. Учения продлятся до 7 ноября.

Проходящие в Литве учения никак не связаны с текущей политической ситуацией в регионе и были запланированы заранее, отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство Литвы подчеркнуло, что уведомление о проведении военных учений было направлено властям Белоруссии ещё в начале сентября.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минобороны России Сергей Шойгу 27 октября предупреждал о том, что НАТО увеличивает у границ Союзного государства России и Белоруссии концентрацию военной техники, вооружения и материально-технических средств, что создаёт «неспокойную обстановку в этом районе».